Путин примет участие в онлайн-саммите G20 из Константиновского дворца

Президент Владимир Путин выйдет на связь с лидерами стран G20 из Константиновского дворца, подготовка программного обеспечения продолжается, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет один из залов Константиновского дворца, где президент будет сидеть напротив экрана. Там будет камера. И он в экране будет видеть своих коллег. Как это будет, скажем так, с точки зрения программного оформления и обеспечения, пока я вам затрудняюсь сказать, еще подготовка продолжается», – передает слова Пескова РИА «Новости».

При этом он не стал анонсировать возможное совместное заявление по итогам виртуального саммита G20.

«Если будет совместно заявление или декларация приниматься, то мы вас проинформируем. Пока я не буду ничего анонсировать», – сказал Песков.

К членам G20 в виртуальном саммите присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура, Швейцарии и представители девяти международных организаций.

Накануне сообщалось, что Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия.

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