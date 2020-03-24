Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения

Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мне хотелось бы, чтобы страна открылась и была готова взяться за дело к Пасхе», – передает его слова ТАСС.

Ранее Трамп заявил о необходимости принятия пакета стимулирующих социальных и экономических мер, которые направлены на преодоление последствий коронавируса.

СМИ также сообщили, что президент США ведет переговоры о возможности ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса. При этом ВОЗ предупредил, что именно Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии.

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