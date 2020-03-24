Трамп заявил о необходимости принятия пакета экономических мер на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил о необходимости принятия законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер, направленных на преодоление последствий коронавируса.

Соответствующий законопроект пока не смог получить одобрение в рамках процедурного голосования в Сенате из-за несогласия демократов с некоторыми его положениями.

«[Пакет необходимо принять, потому что] вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих [мер], чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина, это будет стимул. Мы хотим заботиться о малом бизнесе» – передает ТАСС ответ Трампа на вопрос, зачем нужен пакет мер на 2 трлн долларов, если администрация собирается вновь открыть страну в экономическом плане в течение нескольких недель.

«Мы должны быть уверены, что компании чувствуют себя хорошо, это то, что мы делаем. <...> Надеюсь, республиканцы и демократы придут к соглашению, они в действительности близки к этому. Посмотрим», – сказал он.

Президент подтвердил, что в рамках пакета предусмотрена выплата в размере трех тысяч долларов на семью из четырех человек.

«Если это [кризис] продолжится, мы предпримем что- нибудь еще», – добавил он.

Президенту был задан вопрос, с кем он советуется при принятии решений в борьбе с коронавирусом.

«Мы прислушиваемся ко многим людям, кто-то из них является моим другом, кто-то врагом. <...> Я говорю со многими людьми», – добавил президент США.

Трамп рассказал, что в понедельник говорил по телефону с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, которого неоднократно критиковал за политику регулятора. 16 марта ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму 700 млрд долларов.

«Я доволен ФРС, он делает правильные вещи. Я сказал ему: «Джером, очень хорошая работа». Я горжусь им», – сообщил глава Белого дома.

Трампа также спросили, намерен ли он работать по стимулирующему пакету мер со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, с которой у президента весьма натянутые отношения.

«Я работаю со всеми, чтобы помочь американским гражданам. Мне все равно, кто они. Я работаю со всеми», – сказал он.

Тем временем дополнительный пакет экономических мер, направленных на преодоление последствий вспышки нового коронавируса, в понедельник вновь не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Для перехода к финальным дебатам необходима поддержка по меньшей мере 60 сенаторов, однако в понедельник за это высказались менее 50 законодателей.

В воскресенье законопроект также не прошел процедурное голосование из-за несогласия демократов с частью плана.

Пакет мер объемом, как ожидается, более 1,6 трлн долларов предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере 1 тыс. долларов и более на человека.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции составят 1 тыс. долларов на взрослого.

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