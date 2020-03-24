Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-медиа»

Александр Жаров, накануне освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора, назначен генеральным директором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.

«Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года», – передает ТАСС пресс-службы.

Председатель правления ПАО «Газпром», председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер, комментируя назначение, подчеркнул, что сейчас стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях.

«Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала «большого Газпрома» должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи», – заявил Миллер.

В понедельник премьер Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.