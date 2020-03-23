Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», –говорится в тексте распоряжения правительства.

Отметим, что в феврале появилась неподтвержденная информация о назначении Жарова в «Газпром-медиа», однако он не подтвердил этих сведений.