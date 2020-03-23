Ученые исследовали развитие COVID-19 у обезьян

В ходе эксперимента исследователи из США выяснили, что заражение коронавирусом нового типа вызывает у обезьян те же симптомы болезни, что и у человека.

Выявление у макак-резусов подобных симптомов позволяет использовать приматов для проверки вакцин и лекарств, написали исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.org, передает ТАСС.

«Мы успешно сравнили и сопоставили то, как происходит развитие болезни у человека и наших обезьян. Это позволяет использовать последних для оценки эффективности различных терапий и клинических мер. Мы уже приступили к проверке антивирусных средств и вакцин на макаках», – отметили ученые.

Первые опыты по заражению животных коронавирусом нового типа, SARS-CoV-2, были проведены специалистами из Национального института контроля и предотвращения распространения вирусных болезней в Пекине в середине февраля прошлого года. Для этого опыта не подошли мыши, так как в генетическом плане они достаточно далеки от человека. Поэтому биологи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США провели первую серию опытов по заражению макак-резусов вирусом SARS-CoV-2.

Таким образом, выделив образцы вируса из тканей первых зараженных жителей штата Вашингтон, ученые ввели их в тело восьми здоровых макак, используя все возможные пути проникновения вируса в организм. Все приматы заразились и через день начали страдать от типичных первых признаков развития COVID-19–- потери аппетита, побледнения кожи и нехватки воды в организме.

В ходе наблюдений ученые выяснили, что у всех животных снизился уровень гемоглобина в крови через три недели после заражения. Как отмечают врачи, к этому времени вирус успел проникнуть во все части легких, а также в некоторые части пищеварительной системы. Такой опыт наблюдения позволит ученым использовать животных для проверки вакцин, перед тем, как испытать на добровольцах.

Напомним, в России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всем необходимым подразделения, которые работают непосредственно с группами риска по коронавирусу.

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