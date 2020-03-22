Ученые сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа

Вирусная инфекция COVID-19 будет распространяться медленнее, чем обычный сезонный грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее».

При этом «полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идет о смягчении последствий».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Как отмечают ученые, распространение коронавируса будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций, что повлечет за собой серьезные экономические последствия.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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