Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности России к фейкам о COVID-19

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о якобы причастности России к распространению «дезинформации по поводу коронавируса», призвав главу Госдепартамента США «не валить с больной головы на здоровую».

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют фейки о коронавирусной инфекции, которые направлены «на дискредитацию действий американских властей для борьбы с заболеванием».

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Так, в России уже начались испытания вакцины против этого заболевания. Кроме того, к пятнице число выписанных из больниц пациентов, которые ранее заразились новым коронавирусом, возросло в России до девяти.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России коронавирусу готовят суровое испытание.

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