США обвинили Россию в использовании энергетики «для враждебных целей»

Представитель Госдепартамента США высокого ранга выступил с утверждением, что Москва якобы неоднократно использовала энергетику «как враждебный игрок», использовала ее «для враждебных целей».

«Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать возможность введения санкций против России в связи с ситуацией на рынке нефти.

«Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать», – сказал представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос о том, не рассматривают ли США возможность введения санкций против России, чтобы стабилизировать цены на нефть.

Он также отказался уточнить, вели ли представители Госдепартамента США какие-либо переговоры с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти. «Мы не будем углубляться ни в какие частные обсуждения, которые мы вели с какой бы то ни было страной», – сказал американский дипломат.

«Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их», – добавил представитель Госдепа.

Накануне стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

Bloomberg утверждает, что в Кремле сочли позицию Эр-Рияда по сокращению добычи нефти шантажом, отмечая при этом, что «[президент России Владимир] Путин – не тот человек, на которого можно оказать давление».

Глава Роснефти Игорь Сечин в свою очередь выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы, в том числе политические, санкционные, фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики.

Тем временем в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

Глава Роснефти выразил уверенность, что сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Сечин также отметил, что к концу 2020 года цена может вернуться на уровень до 60 долларов за баррель при условии выхода сланцевой нефти с рынка.

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