Сечин назвал условие возвращения цен на нефть к 60 долларам за баррель

Глава Роснефти Игорь Сечин назвал условие, при котором цена нефти может вернуться на уровень до 60 долларов за баррель.

«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до 60 долларов при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», – приводит слова Сечина ТАСС.

«Нынешние цены я бы не назвал стресс-сценарием. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как сегодня, большой радости не приносит, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», – читает Сечин.

Накануне стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

Bloomberg утверждает, что в Кремле сочли позицию Эр-Рияда по сокращению добычи нефти шантажом, отмечая при этом, что «[президент России Владимир] Путин – не тот человек, на которого можно оказать давление».

Глава Роснефти Игорь Сечин в свою очередь выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы, в том числе политические, санкционные, фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики.

Тем временем в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

Глава Роснефти выразил уверенность, что сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России.