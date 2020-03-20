Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик

В Севастополе женщина брызнула в лицо ребенку баллончиком во время бытового конфликта, полицейские начали проверку.

«По данному факту проводится проверка», – сообщили в севастопольском управлении МВД, передает РИА «Новости».

В соцсетях ранее появились сообщения, что ребенок выгуливал на детской площадке собаку. По этим данным, женщина пыталась выставить мальчика с площадки, она выталкивала его, а потом подняла за ошейник пса.

Ребенок атаковал ее, а стоявшая рядом другая женщина брызнула мальчику в лицо баллончиком, после чего женщины вытолкнули мальчика с площадки.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.