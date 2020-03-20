Врач рассказал об опасности «стратегического запаса» круп на дому

Не следует закупать в магазинах килограммы круп: у них есть определенные сроки хранения, заявила врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач-патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.

Чернышева отметила, что крупы считаются пищевым продуктом длительного хранения, но все же срок их годности ограничен, передает радио Sputnik.

Кроме того, «крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта», и «при большой влажности может появиться плесень». Также «при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки».

Врач подчеркнула, что «крупы важно хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках». При этом если в одной из упаковок завелись насекомые, остальные запасы, скорее всего, уже не спасти.

«По идее, крупы нельзя держать в целлофане, крупа должна дышать. Но есть вредные мошки, которые прогрызают целлофан, нарушают целостность упаковки и перебираются, мигрируют. Если вы нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться», – отметила Чернышева.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. Ситуация на потребительском рынке страны стабильна.

До этого президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты.

Между тем в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

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