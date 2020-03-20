Boeing собрался сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры

Американский авиаконцерн Boeing может сократить штат сотрудников на фоне резкого снижения спроса на новые авиалайнеры из-за пандемии нового коронавируса, сообщила The Wall Street Journal.

В результате негативного влияния кризиса на авиастроительную отрасль рыночная стоимость Boeing в 2020 году упала на 70%. На фоне этого руководство компании запросило у федерального правительства США пакет 60 млрд долларов в качестве помощи отрасли, передает ТАСС.

По словам источников издания в авиастроительной отрасли, в Boeing не исключают временной приостановки производства в условиях падения спроса на новые лайнеры. В то же время, издание подчеркивает, что руководство компании работает над тем, чтобы не допустить массовых увольнений или принудительных отпусков сотрудников, численность которых в компании составляет около 150 тыс. человек.

Тем временем телеканал CNBC сообщил, что бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли вышла из состава совета директоров Boeing из-за принципиального несогласия с идеей выделения авиаконцерну финансовой помощи из бюджета США.

По версии телеканала, Хейли считает «делом философского принципа» то, что Boeing не должен ни при каких обстоятельствах обращаться за помощью к правительству США.

В четверг стало известно о том, что американская авиакомпания American Airlines временно прекращает эксплуатацию почти половины своих самолетов и отменяет 55 тыс. рейсов в апреле ввиду значительного сокращения объемов воздушных перевозок из-за коронавируса. Днем ранее другая американская авиакомпания – Delta Airlines – объявила, что временно прекращает эксплуатацию более чем 600 своих самолетов.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа запросила на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов. Днем ранее американская корпорация Boeing запросила у властей США многомиллиардную помощь. В прошлую пятницу Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, авиаконцерн Boeing переживал серьезный кризис и до появления трудностей, связанных с коронавирусом. В прошлом году эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД