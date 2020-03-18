Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь

Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.

Источники информагентства сообщили, что представители компании заявили американским законодателям о серьезной нехватке ликвидности. Руководство Boeing рассчитывает получить правительственные кредитные гарантии, а также другую поддержку, передает ТАСС.

Между тем в США вступают в силу новые правила по обложению пошлинами коммерческих самолетов из Евросоюза, а также Великобритании, которая покинула ЕС 31 января. Размер пошлин возрастает с 10 до 15%, передает РИА «Новости».

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Напомним, что и до появления трудностей, связанных с коронавирусом, Boeing переживала серьезный кризис. В прошлом году эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

На фоне проблем с самолетом 737 MAX корпорация не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.

По данным СМИ, прямые и косвенные убытки Boeing превысят 18,7 млрд долларов. При этом эксперты считают, что убытки Boeing составляют не менее 23 млрд долларов.

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