Подсчитаны убытки Boeing от двух катастроф с самолетами 737 MAX

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11 марта, среда  |  Последнее обновление — 03:40  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Подсчитаны убытки Boeing от двух катастроф с самолетами 737 MAX

              11 марта 2020, 02:43

              Текст: Ольга Никитина

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              Прямые и косвенные убытки американской аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели 737 MAX превысят 18,7 млрд долларов, сообщает телеканал CNN. При этом эксперты считают, что убытки Boeing составляют не менее 23 млрд долларов.

              По оценке телекомпании, компенсация заказчикам 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена, уже достигает 8,3 млрд долларов. Кроме того, Boeing пришлось вложить еще 6,3 млрд долларов на производство модернизированных самолетов данной серии, передает ТАСС.

              Также сообщается, что сама корпорация оценивала в около 4 млрд долларов расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации.

              Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере 100 млн долларов.

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


              Обсуждение: 111 комментариев

              Между тем аналитик Рональд Эпстейн из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America считает, что корпорация потеряла около 23 млрд долларов. Он уточнил, что эта сумма не включает возмещение ущерба за потерянные жизни. При этом если запрет на полеты продлится дольше, оценка ущерба возрастет, добавил аналитик.

              Напомним, Boeing на фоне проблем с самолетом 737 MAX не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.

              Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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