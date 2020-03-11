Подсчитаны убытки Boeing от двух катастроф с самолетами 737 MAX

Прямые и косвенные убытки американской аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели 737 MAX превысят 18,7 млрд долларов, сообщает телеканал CNN. При этом эксперты считают, что убытки Boeing составляют не менее 23 млрд долларов.

По оценке телекомпании, компенсация заказчикам 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена, уже достигает 8,3 млрд долларов. Кроме того, Boeing пришлось вложить еще 6,3 млрд долларов на производство модернизированных самолетов данной серии, передает ТАСС.

Также сообщается, что сама корпорация оценивала в около 4 млрд долларов расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации.

Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере 100 млн долларов.

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Между тем аналитик Рональд Эпстейн из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America считает, что корпорация потеряла около 23 млрд долларов. Он уточнил, что эта сумма не включает возмещение ущерба за потерянные жизни. При этом если запрет на полеты продлится дольше, оценка ущерба возрастет, добавил аналитик.

Напомним, Boeing на фоне проблем с самолетом 737 MAX не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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