Минобороны потребовало от РКК «Энергия» через суд 3,5 млрд рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны России с требованием взыскать с РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) около 3,5 млрд рублей.

Иск поступил в суд 28 февраля, он еще не принят к производству. Также не указаны основания иска, передает РИА «Новости».

1 октября Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск Минобороны России о взыскании с РКК «Энергия» более 5 млрд рублей.