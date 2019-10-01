Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России о взыскании с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» более 5 млрд рублей.

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

РКК «Энергия» – одно из ведущих предприятий Роскосмоса, изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и космические аппараты различного назначения.