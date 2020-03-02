Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в понедельник вечером вырос на 1,6% и составил 75 рублей.

Последний раз курс евро находился на данной отметке 1 марта 2019 года, передает ТАСС.

Курс доллара увеличился на 0,5% – до 67,2 рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД