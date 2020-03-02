Богословская: Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио стоит перенести

Летние Игры в Токио лучше перенести или отменить, так как есть риск заражения коронавирусом спортсменов и их сопровождающих, заявила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.

В связи с ситуацией с китайским коронавирусом Олимпиада-2020, которая запланирована с 24 июля по 9 августа в Токио, может пройти без зрителей. Также в качестве альтернативы рассматривают отмену или полный перенос мероприятия.

«Зрителями не хотят рисковать, так почему хотят рисковать спортсменами? Ведь, когда проводится Олимпиада, в страну приезжает не только огромное количество спортсменов, но и обслуживающий персонал, тренерский корпус, медицинские представители и так далее. Поэтому если выбирать между проведением Игр-2020 без зрителей, их отмене или переносе – очевидно, что лучше второе», – говорит Богословская.

В переносе Олимпиады нет ничего криминального, уверяет комментатор. По такому принципу, например, из-за коронавирусной инфекции отложили на год проведение зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, который должен был состояться в марте текущего года в Нанкине (Китай).

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что футбольный чемпионат Европы и летние Игры-2020 вряд ли будут совсем отменены из-за китайского коронавируса. Скорее всего их просто перенесут на более поздний срок.

Зараженных коронавирусом на 2 марта насчитывается более 89 тысяч человек. Более трех тысяч заболевших в мире скончались.