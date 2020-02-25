В РФС назвали форс-мажором возможную отмену Евро-2020 из-за коронавируса

Скорее всего, крупные спортивные мероприятия не будут отменены совсем, а только перенесены на более поздний срок. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев. Так он прокомментировал заявления руководителей УЕФА и МОК о возможной отмене футбольного чемпионата Европы и летних Игр в Токио.

«К сожалению, пока победить вирус никому не удается, а его распространение начинает приобретать международный характер. Если раньше это было только в Китае, сейчас мы отмечаем случаи заражения уже практически во всех крупных странах западной Европы, а ведь именно там должен был пройти Евро-2020», – пояснил вице-спикер Госдумы, член Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

«Италия уже принимает беспрецедентные меры, отменяются футбольные матчи, отменяются карнавалы. Целые города стали безлюдными. К сожалению, если до мая, – а чемпионат Европы летом, – не прояснится ситуация с вакциной, либо не удастся остановить распространение вируса, государства могут отказаться от проведения спортивных мероприятий. Да и вообще могут закрыть границы, как это уже происходит на Ближнем Востоке. Скорее всего, все крупные международные – не только спортивные – мероприятия будут отменены. Так что заявления руководителей УЕФА и МОК можно оценить как вполне ожидаемые. Остается уповать на то, что ученые максимально быстро изобретут способ борьбы с вирусом. Тогда, думаю, все запреты будут отменены», – надеется Лебедев.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года, назначенный на июнь-июль, может быть отменен или перенесен из-за коронавируса. В свою очередь, член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд не исключил отмены Олимпийских игр, намеченных на июль-август в Токио. По его словам, у спортивного сообщества есть три месяца на решение этого вопроса.

Как напоминает Лебедев, бизнес, который связан с организацией Олимпиады и футбольного чемпионата, например, крупные телекомпании, в случае отмены неизбежно понесет значительные убытки. Ущерб будет причинен и спортсменам, которые несколько лет потратили на подготовку к Играм.

«Но я не думаю, что перед организаторами встанет вопрос о выплате пострадавшим какой-либо компенсации. Эпидемия – это форс-мажор, как и война, техногенная катастрофа, землетрясение, наводнение. Это прописано во всех документах, в уставах организаций», – полагает Лебедев. Депутат выразил надежду на то, что и Евро-2020, и Олимпийские игры будут не отменены, а всего лишь отложены.