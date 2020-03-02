Полиция нашла уехавшего с уснувшим ребенком таксиста

Сотрудники полиции в Москве нашли таксиста, который высадил пассажира и уехал со спящим в салоне ребенком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Отец мальчика обратился за помощью, позже ребенка удалось найти, передает «360».

«Находясь в гостях в Москве, мужчина посадил своих детей в такси и отправил домой в деревню Грибки. После чего выяснилось, что младший сын по адресу не приехал. Позднее мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что дети приехали домой», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что таксист не совершал никаких противоправных действий в отношении ребенка.

Ранее в понедельник сообщалось, что водитель такси в Москве высадил пассажиров, а затем уехал с их спящим в салоне ребенком.