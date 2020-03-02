Сборная Украины сыграла в Иркутске матч чемпионата мира по русскому хоккею

Сборная Украины по хоккею с мячом в Иркутске сыграла матч чемпионата мира (группа Б) со сборной Нидерландов.

Как сообщает официальный сайт ФХМР, матч закончился со счетом 2-2. В составе украинской команды голами отметились Марковиченко и Цымбал. В первом матче турнира Украина уступила команде Чехии 0-2 и теперь занимает в своей группе 3 место, имея в активе 3 очка.

В середине марта 2018 года возглавлявший тогда ведомство Игорь Жданов запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Напомним, ранее в феврале выступление украинских гимнасток на этапе Гран-при в Москве вызвало нападки украинцев на тренера спортсменок Ирину Дерюгину.