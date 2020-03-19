Силуанов сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

Коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что в данный момент действуют «два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

«Потому что вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», – добавил он.

Министр подчеркнул, что накопленные ресурсы позволят российским властям оперативно реагировать на непростую ситуацию.

«Фонд национального благосостояния, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно отреагировать на развитие событий и помочь нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам России, ну и конечно предприятиям», – сказал он.

Силуанов отметил, что «ситуация непростая» и все это видят, но «у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 20 марта в стране начинается мониторинг цен на продукты и лекарства.

Президент Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

В четверг, 19 марта, стало известно о смерти пациентки с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее, кроме вируса, были хронические заболевания: сахарный диабет II типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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