Путин сказал, кто определит его статус после 2024 года

Президент Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Ответ на него будет зависеть от желания россиян, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Не знаю, посмотрим. Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года.

По его словам, это зависит «от настроения народа, от желания людей». «Самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», – сказал Путин.

Он согласился при этом, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности в вопросе о власти. По мнению президента, это минус, так как «возможна разбалансировка».

«Я отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», – заключил российский лидер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД