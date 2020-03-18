ФСИН запретила свидания в колониях и СИЗО из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания с заключенными в СИЗО и колониях в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с постановлением о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер по коронавирусу «с 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Категорически запрещен доступ в учреждения УИС посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела, а также тех, кто прибыл в страну в течение последних 14 дней из государств, где распространяется вирус.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



В России за сутки оперативно выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, все заболевшие находятся в медучреждениях. Общее число заболевших в стране – 147 человек.

Напомним, российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД