В Минпросвещения заявили о возможности водить детей в школы на каникулах

Родители смогут водить детей в школы, если у них нет возможности оставить их дома на вынужденных каникулах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Школы работают, и особо актуально для тех школьников, которые учатся в начальных классах, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома, в соответствии с учетом всех требований Роспотребнадзора, школьников можно будет привести в школу», – цитирует РИА «Новости» Кравцова.

По его словам, в средних профессиональных образовательных учреждениях также вводится система дистанционного обучения, они получат методическую поддержку.

Кравцов отметил, что всероссийские олимпиады школьников будут проведены после 12 мая. По его словам, для этого есть все необходимые условия, времени на обработку результатов хватит.

Ранее Кравцов заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно. Кроме того, сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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