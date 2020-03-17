Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

К 21.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% – до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».

Утром во вторник сообщалось, что цены на нефть коррекционно растут.