Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Киев приостановил работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля и ограничил пропуск граждан, сообщает МВД Украины.

«Работа на КПВВ на границе с временно оккупированной территорией Крыма прекращена до 3 апреля», – говорится в сообщении МВД Украины в Telegram.

Уточняется, что пропуск будет производиться только для ряда граждан Украины.

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В субботу Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса.

Также Зеленский поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны, а также закрыть метро.

На прошлой неделе на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

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