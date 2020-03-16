ОП предоставит максимальный доступ наблюдателей при голосовании по поправкам к Конституции

На контроль за голосованием по поправкам в Конституцию 22 апреля Общественная палата (ОП) будет направлять всех желающих в рамках закона, – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев, комментируя заявления оппозиционеров о том, что якобы создается некий фильтр для наблюдателей.

«Заявления о том, что Общественная палата России создает какие-то «фильтры» для наблюдателей за ходом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию – во-первых, совершенно беспочвенны, а во-вторых, происходят от непонимания самого процесса. Наша задача – обеспечить максимальное количество наблюдателей и максимальный общественный контроль за голосованием на всех участках. И, кстати, об этом руководство Общественной палаты неоднократно заявляло», – отметил член ОП президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Как сообщило в понедельник издание «Коммерсантъ», несмотря на неоднократные пояснения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, представители парламентской оппозиции и эксперты движения «Голос» продолжают высказывать опасения, что ОП будет «фильтровать» наблюдателей. В Общественной палате России, в свою очередь, заявили, что никаких ограничений для наблюдателей не будет.

«Все процедуры Общественной палаты подразумевают максимальный доступ всего гражданского общества и любых организаций к голосованию строятся, – подчеркнул Григорьев. – Что касается партий, то в этот раз, на время голосования у них будет возможность предложить своих волонтеров, которые также будут участвовать в направлении наблюдателей от Общественной палаты».

Любой, кто говорит о том, что ОП будет создавать некие фильтры или препятствия, «вероятно, исходит из собственных интересов и преследует какие-то свои личные политические цели, никак не связанные с процедурой наблюдения за направлением наблюдателей за голосованием от Общественной палаты», уверен эксперт. Общественная палата, как и региональные общественные палаты, согласно принятому Госдумой закону, вправе устанавливать порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, и собственно назначать и направлять этих наблюдателей, отметил Григорьев.

Напомним, что на прошлой неделе Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении, а Совет Федерации одобрил законопроект о внесении поправок в Конституцию. Документ поддержали в регионах. В случае, если Конституционный суд даст положительное заключение, законопроект будет вынесен на общероссийское голосование 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.