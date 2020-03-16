Кремлевский повар раскрыл рецепт правильного борща

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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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              Кремлевский повар раскрыл рецепт правильного борща

              16 марта 2020, 08:05

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле, рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой.

              По словам Галкина, существует огромное количество рецептов борща. «Классический украинский борщ делается обязательно с зажаркой на сале. Он великолепен», – передает «Вечерняя Москва» слова Галкина.

              Как пояснил повар, для приготовления «правильного» борща необходима курица, кусок свежей свинины и говяжья грудинка на кости. Сначала в кастрюлю закладывается говядина и варится около часа, потом добавляется свинина, спустя полчаса добавляется курица, которая также варится около 30 минут.

              После курицы в кастрюлю кладут нарубленный картофель, по готовности – шинкованную капусту, через несколько минут в блюдо идет пассировка.

              «Я использую (для зажарки) хорошее сало без прослоек мяса. Оно рубится вместе со шкуркой мелкими кубиками. Чугунная сковорода разогревается на сильном огне, сало вытапливается. Шкурка превращается в сухарики, напоминающие чипсы. Мы отделяем их, но не выбрасываем – они понадобятся», – пояснил Галкин.

              Для пассировки на сковородку сначала выкладываются спелые помидоры, которые предварительно нужно обдать кипятком, очистить от кожицы и порезать. Их необходимо томить на малом огне не менее получаса, после чего добавить порезанную морковь и чуть позже – лук.

              Повар отметил, что в конце приготовления можно добавить в зажарку сладкий перец, острый перец, немного чернослива или кураги, затем солить. «Отдельно одновременно с приготовлением зажарки тушится свекла. Предварительно нарезанная соломкой, она также обжаривается на сале, затем томится в небольшом количестве бульона, солится, в нее добавляется немного лимонного сока и сахара, мелконарезанный чеснок. Засыпается свекла в борщ сразу вслед за зажаркой. После этого борщ проверяют на соль и перец», – добавил он.

              Галкин указал, что после закладки овощей борщ на самом слабом огне «доходит» еще пять минут. После этого, по его словам, добавляется нарубленная свежая зелень, сверху высыпаются шкварки. При этом повар предупредил, что блюдо после этого должно настояться не менее двух часов.


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