Германия и США устроили драку за эксклюзивную вакцину от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп пытается привлечь немецких ученых из фирмы CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, для разработки препарата эксклюзивно для США, сообщил источник в правительстве ФРГ.

По данным издания Welt am Sonntag, Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны, передает Deutsche Welle.

Представитель министерства здравоохранения ФРГ заявил, что правительство заинтересовано в разработке лекарства против коронавируса в Германии и Европе и находится в постоянном контакте с этой фирмой.

«Правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе», – отметил представитель министра.

Издание также отмечает, что немецкая сторона старается удержать предприятие финансовыми предложениями.

Между тем 3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Стороны обсуждали стратегию и возможности быстрого создания вакцины.

Однако позже, 11 марта, на сайте фирмы опубликовали заявление, что Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Херру. Причину ухода Меничеллы не уточнили.

Частная фирма CureVac работает совместно с институтом по прививкам и биомедицинским медикаментам имени Пауля Эрлиха, который принадлежит Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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