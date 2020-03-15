Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса

Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.

Как сообщает журнал Forbes, акции компании Tesla потеряли 22% своей стоимости. А общее состояние бизнесмена сократилось на 18% и теперь составляет 31,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

При этом крупнейшие миллиардеры также пострадали в связи со снижением индексов на мировых рынках. По оценкам журнала, общее состояние 10 богатейших людей планеты за неделю снизилось на 76 млрд долларов.

Президент группы компаний LVMH Бернар Арно стал беднее на 14 млрд долларов. В свою очередь основатель и бенефициар холдинга Inditex, который владеет брендом Zara, Амансио Ортега потерял 12,8 млрд долларов.

Глава Amazon Джефф Безос сумел сохранить за собой звание самого богатого человека в мире, хотя также понес убытки более чем в шесть млрд долларов. Его состояние оценивается в 110,5 млрд долларов.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, после чего цены на черное золото стали снижаться.

Газета ВЗГЛЯД писала, как новая паника на рынках приближает мировой кризис.