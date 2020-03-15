Сатановский предрек коронавирусу победу на выборах в США

Коронавирус оказался тестом на прочность для стран, их государственных институтов и общественных систем, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Коронавирус, судя по всему, оказался хорошим, хотя и неожиданным, тестом на прочность стран, в которых распространился, их государственных институтов и общественных систем», – написал он в своем Telegram.

Он отметил, что страны с жесткой дисциплиной населения и централизованной властью – в Азии и Тихом океане, в частности, - справляются лучше всех, хотя именно у них все началось. Также лучше справляются с этой ситуацией небольшие, авторитарные государства, или монархии с сильным репрессивным аппаратом.

«Для Европы ее Шенгенские соглашения и открытые благодаря ним границы – гроб с музыкой. Опять же, все, что связано с защитой прав личности, вещь замечательная, до того момента, как выясняется, что это не позволяет выявить всех, кто контактировал с больными, и посадить их в карантин», – пишет Сатановский.

Он отметил, что влияет и возраст – чем дольше люди живут в стране, тем больше они рискуют.

«Раздолбаям (Италия) и принципиальным приверженцам индивидуализма и свободы бизнеса (США) хуже всех. Тем более, что государственной системы здравоохранения в Штатах нет и не предвидится (реформы Обамы были совсем про другое), ввести там такие правила поведения, как в Китае, Корее или на Тайване, нереально, а недовольство избирателей для Трампа гораздо важнее, чем победа над коронавирусом. Так что сколько там инфицированных, сколько заболевших и сколько из них умрет, совершенно непредсказуемо», – заметил Сатановский.

Он отметил, что избирательная компания в США предполагает массовые публичные мероприятия по всей стране «с пожиманиями тысяч и тысяч рук избирателей кандидатами». И все кандидаты – «глубокие старики» и находятся в группе риска.

«И не исключено, что победителем на предстоящих президентских выборах окажется коронавирус. По крайней мере, шансов дожить до объявления их результатов, у всех тех, кто участвует в гонке, куда меньше, чем у их внуков», – заявил Сатановский.

В России, отметил он, паники нет, так как «опыт катастроф слишком велик и свеж, чтобы на каждую заразу реагировать».

«С медициной много хуже, чем хотелось бы, но куда лучше, чем в тех же Штатах, под которые наши горе-реформаторы ее несколько десятилетий оптимизировали, но не все еще успели изгадить. С дисциплиной в критических ситуациях лучше. Со спокойствием духа и пофигизом вообще на пять с плюсом. Так что прорвемся. Куда нам деваться!», – подытожил политолог.

Напомним, в США число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 2,8 тыс., умерли 57 человек. Президент страны Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации, а экономика страны на фоне эпидемии вошла в рецессию.

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