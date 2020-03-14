Названа причина посадки в Казани рейса Москва – Челябинск

Вылетевший из Москвы в Челябинск самолет штатно приземлился в Казани, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку из-за авиадебошира на борту. Самолет благополучно сел в аэропорту Казани», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее рейс Москва – Челябинск подал сигнал тревоги и начал подготовку к посадке в Казани.

До этого в субботу пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна. Самолет также благополучно приземлился в Шереметьево.