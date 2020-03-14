Рейс Челябинск – Москва начал подготовку к экстренной посадке в Казани

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, готовится к экстренной посадке, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет, вылетевший в 14:07 из Шереметьево в Челябинск, подал сигнал тревоги. Сейчас воздушное судно готовится к экстренной посадке в Казани», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в субботу пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна.