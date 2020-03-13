Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

«Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным», – передает РИА «Новости» сообщение министра.

Ранее в пятницу сообщалось, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.

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