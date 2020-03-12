Многодетная мать рассказала о «семейных» поправках в Конституцию

«Очень здорово, что президент и чиновники обратили внимание на то, что для государства главная ценность – это семья и люди. Я думаю, дальше все будет только улучшаться», – сказала газете ВЗГЛЯД общественный деятель Мария Львова-Белова, комментируя утверждение парламентом президентского пакета поправок к Конституции.

«Я считаю недопустимым говорить вместо слов «папа» и «мама» «партнер номер один» или «родитель номер два». В нашем довольно консервативном обществе это табу. Я надеюсь, что мы никогда не подвергнемся западным настроениям в этом вопросе», – сказала многодетная мать и общественный деятель Мария Львова-Белова.

Она согласилась с мнениями тех, кто называет новый вариант Конституции «просемейным». «В главном законе страны появляется тема материнства, детства. Важность этой темы для государства теперь однозначна. Мне бы хотелось, чтобы вся политика по поддержке семьи, материнства и детства была грамотно выверена, чтобы появилось много средств поддержки, стимулирующих рождаемость. Также нужна поддержка многодетных семей. Сейчас она практически отсутствует», – подчеркнула собеседник.

В то же время она отметила среди поправок упоминание о том, что государство начнет выполнять функции родителей для детей, оставшихся без попечения. «Но государство никогда не сможет стать папой и мамой для ребенка. Должна появиться максимальная поддержка приемных родителей и кровных семей, которые находятся на грани изъятия ребенка», – убеждена Львова-Белова.

«При этом популяризация семьи, в том числе многодетной, становится государственным трендом. Я думаю, дальше все будет только улучшаться и развиваться», – уверена общественный деятель.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил 11 марта президентский законопроект о поправках к Конституции. Теперь закон передадут регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В ином случае процедура внесения поправок будет прекращена.

Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

В среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

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