В «Газпром-нефти» заявили, что разлад в ОПЕК+ не повлиял на цены на нефть

Глава «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что нефть упала бы до 35 долларов за баррель и при сохранении сделки ОПЕК+.

«Давайте мы не будем переоценивать роль соглашения ОПЕК +. Разрыв этого соглашения или его непродление, новая ценовая политика со стороны стран ОПЕК сделала падение цен более резким, но я уверен, что даже если бы этого не произошло, то с учетом тех факторов, которые действуют на рынке, – коронавирус и рецессия – мы все равно пришли бы к этой ситуации с 35 долларов за баррель», – сказал Дюков, передает ТАСС.

По словам главы «Газпром нефти», на встрече с Новаком даже не обсуждалось новое соглашение с ОПЕК.

Дюков добавил, что в ходе прошедшей встречи российских нефтяников с министром энергетики Александром Новаком не обсуждался возврат к сделке ОПЕК+, передает РИА «Новости».

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что российские компании готовы работать при низких ценах на нефть.

«Пока мы мобилизованы работать при низких ценах на нефть», – сказал Алекперов после встречи с Новаком.

Напомним, в четверг цены на нефть и золото ускорили падение на мировых биржах.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.