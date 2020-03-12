Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт до конца 2022 года.

«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года. Успехов, Станислав Саламович», – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Черчесов стал главным тренером российской сборной 10 августа 2016 года.