Заслуженный учитель РФ поддержал запрет петербургского вуза на поцелуи

До тех пор, пока в учебные заведения все еще можно ходить, любые меры с целью борьбы с распространением китайского коронавируса будут правильными, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий издал приказ, согласно которому из-за коронавируса обучающимся и сотрудникам университета запрещены любые тактильные контакты. Нарушение может грозить даже отчислением.

«Я знаю учреждения в Санкт-Петербурге, где распустили подростков на дистанционное обучение – так они пьяные бродят по городу. Так здесь они хотя бы «под присмотром». Все можно довести до абсурда и сделать идиотизмом. Обстановка серьезная. Здесь просто нужно думать и трезво взвешивать свои возможности. Обниматься студенты могут и дома», – говорит Ямбург.

Заслуженный учитель также отмечает, что в университетах все «упакованы до крыши» планшетами и компьютерами, поэтому при должном контроле вполне могут перейти и на дистанционное обучение, если это потребуется. Но до тех пор, пока учебные заведения не закрыты, запреты на тактильные контакты будут правильными, уверен Ямбург.

Из-за обострения ситуации с новым коронавирусом в мире 2 марта департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Согласно документу, запрещены все выездные массовые мероприятия и занятия в бассейнах. Ежедневно перед занятиями в учебных заведениях должны быть введены «утренние фильтры», а в течение дня учащимся измеряют температуру.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала китайский коронавирус пандемией. По данным на 12 марта от заболевания страдают более 126 тысяч человек. При этом число выздоровевших превышает 68,5 тысяч. Количество погибших пациентов составляет 4 693.