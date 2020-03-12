Путин наградил спасавшую детей при теракте на Дубровке француженку

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы француженку Катрин Иванов-Тротиньон, помогавшую спасать заложников в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников 23 октября 2002 года в Московском театральном центре на Дубровке», – говорится в документе, размещенном на портале.

Террористы выпустили Иванов-Тротиньон вместе с другими иностранцами до начала штурма, отмечает «Интерфакс».

Ранее Путин наградил медалью «За спасение погибавших» челябинских спасателей, работавших при ЧП после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска Челябинской области.