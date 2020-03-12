В Кремле заявили о неизменности позиции России по Донбассу

Озвученная Россией позиция по Донбассу никак не поменялась, а созданный консультативный совет будет способствовать повышению результативности по урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна, она не претерпевала каких-либо изменений. А вот этот механизм – это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

При этом он отказался отвечать на вопрос, кто будет вести переговоры в созданном органе.

«Я вам не буду сейчас этого говорить. Своевременно вся информация вам будет представлена», – сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, можно ли считать, что Киев перестал считать Россию государством-агрессором.

«Это вам нужно у моего украинского коллеги спрашивать, не у меня», – отметил Песков.

Накануне Контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что сторонам удалось согласовать вопрос формирования новой площадки переговоров, что означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной в соответствии с Минскими соглашениями.

При этом на заседании Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.