Мартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков

Российский шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян признался, что назначение Владимира Зеленского на пост президента Украины буквально лишило смысла жизни всех участников КВН.

«Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: «Давай тебе сделаем стендап-концерт». Я такой радостный соглашаюсь <...> И в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины», – рассказал Мартиросян в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» в Яндекс.Эфире.

По его словам, все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические. Шоумен признался, что после этого даже собственные сольные концерты перестали казаться чем-то значительным и выдающимся.

«Ну могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка», – добавил он.

Гарик Мартиросян в 1993 году стал игроком команды КВН «Новые армяне». Зеленский выступал за команды «Молодой Кривой Рог», «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» и «95-й квартал» с 1996 по 2003 год.

Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.