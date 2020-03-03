Лидер Little Big рассказал, как его послал Зеленский

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе

Игорь Матович возглавляет партию «Обычные люди и независимые личности» и считается непредсказуемым политикомФото: REUTERS/David W Cerny
Цепь из антироссийских стран на западных рубежах РФ пополнилась еще одной − Словакией. На протяжении 15 лет ее правительство было одним из наиболее «русофильских» в ЕС, что в целом отвечало настроениям простых словаков. Дошло до того, что спикер местного парламента даже поддержал возвращение Крыма. Теперь так не будет − власть в Братиславе отходит к сторонникам санкций, США и НАТО. Почему так сложилось? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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              Лидер Little Big рассказал, как его послал Зеленский

                 3 марта 2020, 13:41
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости
              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати  •
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              Лидер группы Little Big, которая в этом году представит Россию на «Евровидении», Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

              Прусикин рассказал об этом в шоу «Зашкварные истории», которое выходит на YouTube-канале «Кликлак», сообщает «Царьград»

              По его словам, ситуация произошла в начале 2000-х. Тогда он с командой КВН из Соснового Бора поехал на фестиваль в Сочи. А в гостинице, где они размещались, в холле репетировала команда «95 Квартал», капитаном которой был Владимир Зеленский.

              Лидер группы Little Big признался, что очень не любил эту команду, поэтому во время репетиции начал передразнивать Зеленского, тот разозлился. 

              «Он просто поворачивается и: «Пошел на ... отсюда, ... (нецензурный аналог слова «блин»), ... (нецензурный аналог слова «замучил»)!» – крикнул Зеленский.

              Прусикину было на то время 15 лет, он предпочел быстро удалиться. Позже лидер группы Little Big извинился перед Зеленским за свою «нетерпимость».

              Напомним, 2 марта Первый канал объявил, что в качестве участника от России на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» отправится питерская группа Little Big, известная не только на родине, но и в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

              Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась в своих социальных сетях касательно того, кто поедет на «Евровидение» в Роттердам. Она также предсказала победу российской группы на конкурсе.

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