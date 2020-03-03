Лидер Little Big рассказал, как его послал Зеленский

Лидер группы Little Big, которая в этом году представит Россию на «Евровидении», Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

Прусикин рассказал об этом в шоу «Зашкварные истории», которое выходит на YouTube-канале «Кликлак», сообщает «Царьград».

По его словам, ситуация произошла в начале 2000-х. Тогда он с командой КВН из Соснового Бора поехал на фестиваль в Сочи. А в гостинице, где они размещались, в холле репетировала команда «95 Квартал», капитаном которой был Владимир Зеленский.

Лидер группы Little Big признался, что очень не любил эту команду, поэтому во время репетиции начал передразнивать Зеленского, тот разозлился.

«Он просто поворачивается и: «Пошел на ... отсюда, ... (нецензурный аналог слова «блин»), ... (нецензурный аналог слова «замучил»)!» – крикнул Зеленский.

Прусикину было на то время 15 лет, он предпочел быстро удалиться. Позже лидер группы Little Big извинился перед Зеленским за свою «нетерпимость».

Напомним, 2 марта Первый канал объявил, что в качестве участника от России на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» отправится питерская группа Little Big, известная не только на родине, но и в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась в своих социальных сетях касательно того, кто поедет на «Евровидение» в Роттердам. Она также предсказала победу российской группы на конкурсе.

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