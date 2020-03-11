Контролер московского метро впала в кому после нападения безбилетника

На станции московского метро «Теплый стан» безбилетник напал на старшего инспектора-контролера, пострадавшая впала в кому, подозреваемый задержан.

Правоохранительные органы задержали 18-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Молодого человека остановила контролер для проверки документов, однако тот толкнул ее. Женщина упала и ударилась головой. С травмой пострадавшая была госпитализирована, сейчас она находится в коме, сообщает «Рен ТВ».

На данный момент решается вопрос о возбуждения уголовного дела.