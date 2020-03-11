Работодатели назвали самые дефицитные профессии в России

Профессии инженера, учителя и врача входят в топ-10 дефицитных квалификаций по мнению российских работодателей, свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

Респондентам предложили охарактеризовать квалификации работников по параметрам: дефицитная – поиск работников с данной квалификацией затруднителен для организации, ключевая – деятельность работников с этой квалификацией играет ключевую роль в компании, массовая – одна из наиболее распространенных. Так, помимо редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин (100% по шкале дефицитности) или монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности (100%), в топ-10 дефицитных квалификаций вошли инженер (100%), учитель (86%) и врач (84%), программист (41%) – в топ-20.

Согласно опросу, специальность «инженер-радиоэлектронщик» набрала 100% по всем трем параметрам. Квалификации «составитель поездов» и «специалист по нанесению покрытий химическим и электрохимическим способами» также назвали самыми дефицитными (100%). Самой массовой профессией стала «печатник офсетных машин», передает РИА «Новости».

Кроме того, респондентов попросили оценить необходимость наличия некоторых общепрофессиональных компетенций у работников по шкале от 1 до 5, где 1 – нет необходимости в наличии такой компетенции, а 5 – очень высокая необходимость. По мнению работодателей, соискателям стоит акцентировать внимание на работе в коллективе, самообразовании, деловой коммуникации, инициативности и применении информационно-коммуникационных технологий – данные качества набрали более четырех баллов по шкале важности для работодателей.

По данным исследования, только на 2% предприятий не проводится никаких мероприятий по восполнению дефицита знаний и умений работников. Наиболее популярно проведение практики наставничества (26%), инструктажа работников (23%), обучения в образовательных организациях (21%), а также семинаров, мастер-классов и тренингов (18%).

Ключевыми проблемами при заполнении вакансий на предприятии работодатели назвали отсутствие претендентов (20%) или необходимой у них квалификации (20%), низкий уровень заработной платы (15%), недостаток выпускников с данной квалификацией (13%), завышенные ожидания претендентов (8%). При этом у 14% работодателей подобных проблем не возникало.

Фонд ВЦИОМ провел массовый экспертный онлайн-опрос с использованием специализированного программно-аппаратного комплекса 25 октября – 26 ноября 2019 года. Опрос работодателей (руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб) проводился среди 13 тыс. 033 респондентов методом основного массива, репрезентирующего отрасли, отобранные для участия в исследовании. Предельная ошибка выборки составляет плюс-минус 0,8%.