Погребинский: Парламентский вариант «нормандского формата» откроет глаза Западу

«Парламентский вариант «нормандского формата» возможен, но он будет лишь вспомогательным инструментом для реализации Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя встречу Владимира Путина и украинского оппозиционера Виктора Медведчука, в ходе которой обсуждалась идея создания парламентского варианта «нормандского формата».

«Активность Медведчука в переговорах с Путиным по парламентскому измерению «нормандского формата» объясняется тем, что на Украине сейчас тема реинтеграции движется в сторону отказа от Донбасса», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, президент Украины не готов выполнять Минские соглашения, постоянно говоря о возможности их пересмотра. «Он готовит общественное мнение к заморозке конфликта с небольшим количеством военных потерь. Потому, по его мнению, принятие закона об амнистии или введение особого статуса для Донбасса в такой ситуации необязательно. Тем самым он защищает себя от критики со стороны радикальных националистов», – пояснил Погребинский.

«На этом фоне действия Медведчука направлены на то, чтобы показать: на Украине все-таки есть часть политического класса, которая заинтересована в реинтеграции с Донбассом. У него также есть чисто политический интерес: реинтеграция Донбасса существенно усилит позиции «Оппозиционной платформы» на выборах», – добавил собеседник.

«Что касается парламентского варианта «нормандского формата» – он возможен, но со стороны Украины в нем участвует оппозиционная партия. Потому проект может стать вспомогательным инструментом для влияния на СМИ и политиков, которые мало понимают, что происходит на Украине», – продолжил эксперт.

«Например, все, кто вникают в суть украинского кризиса, понимают, что стрельба в Донбассе прекратится лишь в случае полного разведения войск. В трех точках уже развели, и теперь там тихо. Но ведь официальный Киев отказывается от полного разведения войск. На Западе об этом никто толком не знает. И регулярные встречи в парламентском варианте «нормандского формата» могут эту ситуацию постепенно изменить, открыв глаза западным политикам», – предположил политолог.

При этом значительная часть украинских граждан поддерживает диалог Путина и Медведчука, продолжил эксперт. «Из другого лагеря, конечно, поступают угрозы и Медведчуку, и другим политикам, занимающим схожую позицию. Но националисты сегодня ведут себя не так нагло, как при Петре Порошенко. Медведчуку, конечно, не слишком комфортно работать в Раде, но я надеюсь, что он достаточно защищен своим положением», – заключил Погребинский.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. На встрече обсуждалась идея создания парламентского измерения «нормандского формата», которую поддержал Путин.

Путин напомнил, что некоторое время назад уже обсуждал этот вопрос с Медведчуком. «Конечно, если парламентарии в России, на Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины», – заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что ему известен настрой французских и немецких коллег на эту работу. «Единственное, что могу пожелать вам – успехов», – сказал президент, пообещав, что российские власти «со своей стороны всегда готовы включиться».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.

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