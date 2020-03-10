Путин принял в Кремле Володина и Медведчука

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

На встрече обсуждается идея создания парламентского измерения «нормандского формата».

«Мне кажется, это хорошая идея», – сказал президент России в начале мероприятия, передает ТАСС.

Путин напомнил, что некоторое время назад уже обсуждал этот вопрос с Медведчуком. «Конечно, если парламентарии в России, на Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Глава государства отметил, что ему известен настрой французских и немецких коллег на эту работу. «Единственное, что могу пожелать вам, – успехов», – сказал президент, пообещав, что российские власти «со своей стороны всегда готовы включиться».

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.

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