Трамп захотел ввести «налоговые каникулы» для американцев

Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на заработную плату до конца года с целью смягчения последствий распространения коронавируса в стране, сообщил глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По его словам, на встрече с членами Республиканской партии в Конгрессе Трамп «президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату», отметил Кадлоу, назвав это «налоговыми каникулами».

«Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) предпочел бы, чтобы они продолжались до конца года», – приводит его слова ТАСС.

Сообщается, что в рамках программы планируется помочь людям с неоплачиваемым отпуском по болезни». Также американские власти планируют ввести отсрочку уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс добавил, что Трамп также предлагал оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.

В понедельник глава Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев.

Между тем, по данным New York Times, коронавирусом в США заразились более 1 тыс. человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли, передает РИА «Новости».

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