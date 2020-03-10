Министр обороны Турции позвонил Шойгу из-за ситуации в Идлибе

Ситуацию в сирийском Идлибе в телефонном разговоре обсудили министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар, сообщает российское Минобороны.

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, передает РИА «Новости».

«Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация, чтобы обсудить совместное патрулирование в сирийском Идлибе.

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.